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Участник спецоперации рассказал студентам казачьего бакалавриата о боевом опыте

Боец СВО провел студентам-казакам мастер-класс по тактической медицине

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Студенты казачьего бакалавриата Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. Разумовского и волонтеры «Молодой гвардии» встретились с участником специальной военной операции, сообщили в пресс-службе вуза.

Боец СВО рассказал ребятам о том, почему решил встать в ряды защитников России, как развить психологическую устойчивость, а также о правилах самопомощи при ранении.
Он показал комплектацию аптечки военного и провел мастер-класс по тактической медицине, работе с наложением жгута и давящих повязок. Военный также рассказал об устройстве бронежилета, правилах его ношения в разной комплектации.

Отвечая на вопрос студентов о том, как его близкие отнеслись к решению отправиться в зону проведения СВО, военный признался, что долгое время не сообщал им о том, где находится.

Также молодые казаки поинтересовались, как бойцу удается выдерживать огромную физическую нагрузку, которую человек испытывает на поле боя.

Он ответил, что выносливость формируется благодаря ежедневным тренировкам.

В беседе также участвовал преподаватель казачьего бакалавриата МГУТУ Юрий Хожайнов. Он рассказал о новых модификациях автомата Калашникова.

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