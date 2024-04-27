Участник спецоперации рассказал студентам казачьего бакалавриата о боевом опыте

Студенты казачьего бакалавриата Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. Разумовского и волонтеры «Молодой гвардии» встретились с участником специальной военной операции, сообщили в пресс-службе вуза.

Боец СВО рассказал ребятам о том, почему решил встать в ряды защитников России, как развить психологическую устойчивость, а также о правилах самопомощи при ранении.

Он показал комплектацию аптечки военного и провел мастер-класс по тактической медицине, работе с наложением жгута и давящих повязок. Военный также рассказал об устройстве бронежилета, правилах его ношения в разной комплектации.

Отвечая на вопрос студентов о том, как его близкие отнеслись к решению отправиться в зону проведения СВО, военный признался, что долгое время не сообщал им о том, где находится.

Также молодые казаки поинтересовались, как бойцу удается выдерживать огромную физическую нагрузку, которую человек испытывает на поле боя.

Он ответил, что выносливость формируется благодаря ежедневным тренировкам.

В беседе также участвовал преподаватель казачьего бакалавриата МГУТУ Юрий Хожайнов. Он рассказал о новых модификациях автомата Калашникова.