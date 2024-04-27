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Климатолог предупредил москвичей о грядущих погодных аномалиях

Климатолог Терешонок: в столице будет расти число погодных аномалий

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Москве, как и в целом по стране, будет расти количество погодных аномалий, предупредил климатолог и метеоролог Николай Терешонок. Чаще всего они будут касаться повышенной температуры воздуха, рассказал он в беседе с «Москвой 24».

«Конечно, будут чередоваться похолодания и потепления, ураганы и штили, жара и холод. Все это станет происходить чаще. Но жары будет больше», — отметил метеоролог.

Среди причин климатических изменений он выделил перенаселение планеты, из-за чего растут затраты энергии и как следствие – выбросы углекислого газа в атмосферу. Отмечается также, что погодные аномалии зависят от особенностей региона, в том числе метеорологических параметров, рельефа и других.

Напомним, ученые выяснили, что изменение климата вызывает рост количества инсультов по всему миру. Согласно их данным, кровоизлияния в мозг из-за экстремальных температур могут ежегодно уносить более полумиллиона жизней.

Климатолог ранее назвал общую причину потопа в Дубае и наводнения в Оренбуржье.

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