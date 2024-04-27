Врачи рассказали, какие продукты опасно сочетать с яйцами

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов для здоровья человека, так как в их состав входят жизненно важные аминокислоты, поддерживающие метаболизм и укрепляющие иммунитет. Однако неправильное сочетание их с другими продуктами сводит к нулю все полезные качества, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.

В яйцах содержатся необходимые организму витамин D, кальций и фосфор, поэтому они хорошо влияют на здоровье зубов и костей. Но полезность этого продукта сохраняется, если не сочетать их с сыром, ветчиной или мясом, отметила врач. Такое соединение продуктов слишком тяжело для организма и грозит перееданием.

«Также не стоит добавлять майонез и другие высококалорийные соусы – цезарь, сырный, медово-горчичный, тартар», — добавила Кашух.

Вместо этого она посоветовала вместе с яйцами есть зелень и некрахмалистые овощи – к примеру, капусту, перец, огурцы, сельдерей и шпинат.

Рекомендуется в день съедать не более двух яиц, а при повышенном холестерине отказаться от желтков. К самым диетическим блюдам, по словам врача, относятся яйца всмятку и пашот, а вот жареные считаются слишком калорийными.

Напомним, специалисты также отмечают, что при соблюдении суточных норм потребления яиц на уровне холестерина они не отразятся. Предельной допустимой нормой считается 2-3 яйца.

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