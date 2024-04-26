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Россиянам рассказали, можно ли есть куличи до Пасхи

Священник Савченко: православным россиянам не стоит есть куличи до Пасхи

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Православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи. Такой совет в интервью «Пятому каналу» дал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко. Дело в том, что в состав праздничного лакомства входят ингредиенты, которые запрещены к поеданию во время Великого поста, к примеру, молоко, пояснил он.

«Все-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет. Надо в первую очередь думать о том, чтобы не допустить какие-то другие грехи, чем вот этот вот кулич», — отметил священнослужитель.

Он добавил, что куличи до Пасхи свободно могут употреблять люди другого вероисповедания.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее священник рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь православным россиянам.

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