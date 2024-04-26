Сбер поддержал идею создания постоянной климатической площадки БРИКС

Сбер разработал концепцию Климатического совета БРИКС для устойчивого развития стран альянса. Об этом на сессии «Ключевая роль стран БРИКС в глобальной климатической повестке» во время пятого заседания Экспертного совета по устойчивому развитию (ЭСУР) рассказала старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

Она подчеркнула, что банк поддерживает инициативу Минэкономразвития России по созданию постоянной климатической площадки БРИКС.

«Ранее предложенная нами концепция Климатического совета как единого центра устойчивого развития стран союза отлично встраивается в инициативу Минэкономразвития», — добавила Завьялова.

Спикер рассказала, предложение Сбера заключается в создании координационного центра практик, решений, стандартов и экспертизы широкого круга стейкхолдеров. При этом он будет поддержан представителями БРИКС по климату, зеленой экономике и устойчивому развитию.

Кроме того, она подчеркнула, что банк готов поучаствовать в организации и проведении в Москве форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях». Предполагается что в рамках форума будут обсуждаться вопросы, связанные с перспективой применения климатических решений на базе искусственного интеллекта и развития практик ответственного финансирования в странах альянса. По ее словам, Сбер может выступить соорганизатором сессий по этим направлениям.

Также Завьялова напомнила, что в ноябре в Баку пройдет климатическая конференция ООН СОР29. Она уточнила, что Сбер также готов поучаствовать в разработке разработке деловой программы и тематическом наполнении российского павильона.

«Кроме непосредственного участия в СОР29 мы предлагаем реализовать совместную российско-азербайджанскую инициативу на реке Самур. Эта река протекает по границе наших стран и является одним из главных источников водоснабжения Баку», — сказала Завьялова.

По ее мнению, инициатива Сбера по сохранению биоразнообразия и защите водоема может стать проектом, который продемонстрирует реальное взаимодействие соседних стран по климатической и экологической повестке.