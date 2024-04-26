Российские школьники выиграли золотые медали на олимпиаде в Китае

Школьники российской команды выиграли 5 золотых медалей на 58-й Менделеевской олимпиаде по химии в Китае, сообщается в Telegram-канале олимпиады.

Золотые медали заработали Михеев Алексей (Алтайский край), Перельман Михаил (Москва), Ромашова Александра (Казань), Харисов Вадим (Республика Башкортостан), Эфендиев Расул (Москва).

Также серебряными медалистами стали Аввакумов Лев (Самара), Ахмедов Тимур (Москва), Демидов Виктор (Новосибирск), Елистратов Владимир (Нижний Новгород), Шарпило Алексей (Краснодарский край).

Всего в олимпиаде принимали участие 151 школьник из 26 стран мира. Среди них разыгрывались 15 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград.

Также на олимпиаде впервые вручали 3 премии имени академика Валерия Лунина. Михаил Перельман из Москвы получил премию Лунина III степени, а школьники из Китая — лауреатами I и II степени.

Международная Менделеевская олимпиада по химии (International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO) проводится с 1992 года и является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии.