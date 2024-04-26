В Дагестане арестовали новых фигурантов по делу «Дагэнерго»

По делу о хищении 2,8 млрд рублей арестовали еще пять дагестанских энергетиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

«По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам. Всем сроком на два месяца», — сообщила Мамаева.

12 апреля Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей. Позже Районный суд города Махачкалы в Дагестане принял решение арестовать еще нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго» — филиале компании «Россети Северный Кавказ».

До этого суд в Махачкале арестовал еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей.

Ранее экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей.