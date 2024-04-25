Арестованный замминистра обороны Иванов жил на Рублевке в особняке

Арестованный замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В сообщении уточнили, что стоимость коттеджа составляет 1 млрд рублей. Его площадь — около 1 тыс. квадратных метров. Владельцем дома в кадастре указана Российская Федерация.

«Особняк расположен в элитном клубном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе», — отметили в публикации.

В коттедже, где проживал Иванов, три этажа. В нем располагаются четыре огромные спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. На этом же земельном участке площадью 34 сотки есть еще и гостевой дом площадью 445 квадратных метров.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, где мог жить арестованный замглавы Минобороны Иванов в Москве. Это именно тот особняке, который фигурировал в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.