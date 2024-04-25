В Подмосковье женщина держала в рабстве граждан Белоруссии

В Подмосковье волонтеры и полиция спасли из рабства приехавших на заработки граждан Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным информационного ресурса, людей заставляли стоять на улице и просить милостыню. За это они получали еду. Один из взятых в рабство мужчин весной приехал в Подмосковье, где женщина по имени Наталья обещала ему подработку и жилье. Прибыв по назначенному адресу, он увидел, что в квартире уже живут пять-шесть человек.

У мужчины забрали паспорт. Ежедневно его отвозили к разным точкам, где до позднего вечера он стоял с табличками с жалостливыми надписями. Одна из них гласила, что он якобы потерял дочь и имеет на попечении двух внуков.

Мужчина рассказал, что каждые несколько часов за деньгами к нему приходили «смотрящие». Его доход за смену составлял от пяти до десяти тысяч рублей. Ему также грозили избиением, если он будет есть еду, которую ему давали прохожие. Одна из них и спасла мужчину, обратившись к волонтерам. Вместе с полицейскими они прибыли в квартиру, где держали белорусов, и потребовали от Натальи отдать людям паспорта. Женщина назвала себя «беженкой с Украины» и уверяла, что ни в чем не виновата. Мужчина написал на нее заявление в полицию, однако дело об использовании рабского труда еще не было возбуждено.

В марте в Ростовской области нашелся 30-летний мужчина, о местонахождении которого близкие не знали с лета прошлого года.

Ранее попавшего в рабство мужчину нашли в Ростовской области.