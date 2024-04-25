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Общественник заявил о необходимости регулирования VPN-сервисов

Член ОП РФ Малькевич: регулирование вокруг VPN-сервисов вводится достаточно мягко

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Shutterstock

VPN-сервисы опасны для персональных данных пользователя и его смартфона. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых российских регионов при Общественной палате РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.
 
По его мнению, из-за подобных приложений велик риск, что персональная информация человека утечет в открытый доступ, а его гаджет начнет быстро нагреваться и разряжаться. Кроме того, снизится скорость интернета.
 
«Помимо этого, VPN-сервисы могут заразить устройство различными вирусами. Более того, зараженный смартфон может стать частью ботнета – сети, которую злоумышленники используют для своих целей, в том числе для совершения DDoS-атак. При этом владелец телефона даже не будет подозревать, что он стал соучастником преступления», — сказал он.  
 
Малькевич подчеркнул, что вопрос опасности VPN неоднократно поднимался на уровне общественности.
 
«Людей стараются максимально информировать по этой теме, чтобы они понимали, чем грозит решение разок зайти и поглядеть, что там происходит в запрещенной соцсети. Многие граждане прислушиваются и отказываются от использования вредоносных VPN-сервисов», — уточнил он.
 
Член ОП РФ напомнил, что недавно вступил в силу закон о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок. По его мнению, уже заметна позитивная динамика, так как ресурсы, навязывающие людям использование VPN-сервисов, блокируются.
 
«Эта мера — один из этапов общей политики по противодействию угрозе VPN. Регулирование вокруг VPN-сервисов вводится достаточно мягко, но четко следует конечной цели — обезопасить граждан от киберугроз, связанных с применением подобных средств обхода блокировок», — сказал Малькевич.
 
В свою очередь, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что ограничение доступа к VPN-сервисам со стороны российских регуляторов позволяет оградить россиян от деструктивного и противоправного контента, а также от мошенников и преступников, орудующих в даркнете.

«Нашим гражданам давно пора перебороть пагубную привычку их использования. Радует, что большинство к этому уже пришли - 59% граждан, по последним данным, не пользуются VPN-сервисами. Этот процент должен расти и дальше», — считает он.

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