Застрявшему в Москве круизному лайнеру «Сергей Дягилев» разрешили отплытие

В Москве разрешили отплытие круизному лайнеру «Сергей Дягилев», который застрял на Речном вокзале. Об этом сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, теплоход отправился в круиз в 19:30 по Московскому времени. Telegram-канал »Крыша ТурДома» сообщает, что Роспотребнадзор разрешил отплытие «Сергею Дягилеву».

Большинство туристов дождались информации об отплытии, сообщает Telegram-канал. От поездки отказались 11 человек — из них 3 решили сменить билеты на другой тур компании, а 8 попросили вернуть деньги.

Отплытие теплохода должно было состояться 24 апреля в 17:30, однако лайнер с 200 пассажирами на борту задержался. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении санитарных нарушений на судне.

Ранее пассажирский самолет врезался в столб и вышел из строя на несколько месяцев.