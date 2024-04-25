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60-летняя женщина примет участие в конкурсе «Мисс Аргентина» благодаря молодой внешности

Oddity Central: 60-летняя женщина участвует в конкурсе Мисс Аргентина из-за внешности

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В Аргентине 60-летняя женщина примет участие в национальном конкурсе красоты благодаря своей молодой внешности, пишет Oddity Central.

Алехандра Мариса Родригес, 60-летняя юрист и журналист, недавно выиграла конкурс «Мисс Буэнос-Айрес» и теперь примет участие в «Мисс Аргентина». Женщина обошла тысячи более молодых конкурсанток, удивив жюри своей внешностью.

«Я очень рада и горжусь тем, что выиграла титул «Мисс Буэнос-Айрес 2024». Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста и что мы можем преодолевать барьеры», — прокомментировала Алехандра.

Говоря о своей внешности и о том, как ей удается так хорошо выглядеть в 60 лет, Родригес рассказала, что она тренируется три раза в неделю, практикует периодическое голодание и старается питаться здоровой пищей, а еще пользуется хорошими кремами для кожи. Кроме того, аргентинка заявила, что разведена и не замужем.

«Красота не имеет срока годности, чтобы быть красивой, нужно просто доверять себе и быть настоящей», — подытожила она.

Ранее пожилой китаец удивил соцсети своей молодой внешностью.

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