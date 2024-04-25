Психологи рассказали, как излечиться от кредитной зависимости

В России наблюдается повышение закредитованности населения на фоне изменений финансового поведения жителей. Отмечается, что если раньше россияне предпочитали копить на крупные вещи, то сейчас все чаще используют займы, оплачивают покупки кредитками. Это грозит развитием психических расстройств и кредитозависимостью, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной службой новостей.

Зависимость от кредитов формируется, первую очередь, из-за нехватки дофамина в жизни, а также неумения и нежелания человека придумывать для себя другие способы привнесения радости в жизнь. При этом финансовая грамотность и умение брать на себя ответственность у таких людей часто отсутствует, подчеркнула специалист.

Еще одна причина такого поведения – аутоагрессия или злость по отношению к себе самому, из-за чего возникают действия по саморазрушению.

«Самый первый шаг, как при любой зависимости — нужно ее признать», — отметила Дугенцова.

После этого психолог посоветовала проанализировать ситуацию и постараться найти способы себе помочь. Третий шаг – составление четкого плана по выплате всех кредитов и долгов. При этом следует запретить себе снова брать кредиты, подчеркнула Дугенцова, а также узнать как можно больше о финансовой грамотности.

Напомним, исследователи выяснили, что в этом году каждый пятый житель России отказался от нового кредита из-за большой долговой нагрузки.

Россияне ранее назвали причины, мешающие откладывать деньги.