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В «Ассоциации блогеров и агентств» призвали не устанавливать жесткие рамки в блогосфере

Максим Перлин: в 2023 году объем рынка блогеров составил порядка 30 млрд рублей

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Попытки установить жесткие рамки блогосферы отрицательно повлияют на экономический потенциал государства. Об этом на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» заявил сооснователь «Ассоциации блогеров и агентств» Максим Перлин, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По его словам, малый и средний бизнес видит в блогерах единственный доступный способ рекламы. Поэтому, считает он, защита их интересов и создание справедливого рынка видеомаркетинга положительно скажется на предпринимательстве в России.

Перлин подчеркнул, что в России в прошлом году объем рынка блогеров составил около 30 млрд рублей.

«Это больше, чем печатная пресса и это больше, чем радиореклама вместе. Это действительно огромная часть рынка и действительно это самый удобный способ рекламы для небольших предпринимателей. Поэтому, когда мы говорим о некой ответственности блогеров, мы должны помнить о 80% малого и среднего бизнеса, который видит единственную возможность рекламы», — приводит РАПСИ его слова.

В свою очередь, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко подчеркнула, что участникам блогосферы необходимо отказаться от правового нигилизма и получать хотя бы минимальные правовые знания. По ее мнению, это позволит блогерам избежать проблем с налогами и законом.

Ранее Элина Сидоренко заявила, что введение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов может стать действенной мерой противодействия кибермошенничеству.

По ее мнению, такое решение позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа. Сидоренко уточнила, что уже в июле такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета.

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