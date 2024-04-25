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Маркетологи и рекламщики обсудили актуальные вопросы в индустрии

На конференции Go Up обозначили факторы устойчивости рекламной индустрии

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СберСеллер

Представители индустрии маркетинга и рекламы обсудили актуальные вопросы в рамках конференции Go Up в Самарканде, сообщает пресс-служба СберСеллер.

В своем докладе на конференции директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами СберСеллера Кристина Лайус обозначила факторы устойчивости рекламной индустрии.

«Сейчас мы наблюдаем нарастающие темпы инфляции стоимости рекламного размещения. Одним из возможных стабилизаторов данной ситуации могут стать наиболее крупные и устойчивые игроки», — сказала она.

Лайус отметила, что СберСеллер стремится поддерживать баланс интересов рекламодателей и площадок.

Также Лайус добавила, что для грамотной работы ИИ необходимо наличие руководителя.

«В отличие от человека, он не может поделиться личным опытом и пока не способен на уникальное творчество», — сказала она.

На конференции эксперты также уделили особое внимание вопросам стабильности в работе с брендами и внедрения инновационных технологий.

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