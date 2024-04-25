Россиянке отрубило часть руки на производстве

В Воронеже на заводе «Электросигнал» произошел несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Роструда.

Как рассказали в ведомстве, 23 апреля 47-летней штамповщице отрубило кисть левой руки, когда она выполняла работу на станке — кривошипном прессе с использованием штампа. Удалось ли спасти женщине руку, а также информация о ее состоянии отсутствует.

В инспекции труда создана комиссия по расследованию случившегося. На предприятии, которое занимается производством радиоэлектронных средств связи, инициирована внеплановая инспекционная проверка.

До этого работник завода транспортного машиностроения «Уралтрансмаш» добился от организации выплаты в шесть млн рублей за полученную на производстве травму: в январе 2022 года мужчине зажало ноги мостовым краном, в результате чего работник остался без одной из конечностей.

Ранее на работника курганского завода упал мешок весом почти в тонну.