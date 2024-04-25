Адвокат Ивлеевой прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии

Юристы будут обжаловать решение суда по делу блогера Анастасии Ивлеевой, которую обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России, рассказал ее адвокат Калой Ахильгов. Это намерение он в беседе с 360.ru объяснил тем, что не согласен с самим фактом возбуждения дела.

Ахильгов напомнил, что Ивлеева опубликовала посты в соцсетях, за которые ее обвиняют, 1 марта 2022 года. Закон о дискредитации армии приняли уже позже, а срок давности привлечения нарушителей по этой статье составляет три месяца, добавил он.

«Давайте тогда уже не будем опираться на нормы закона, а будем просто выносить такие решения в отношении тех, кого мы хотим привлечь», — заявил юрист, подчеркнув, что защита будет оспаривать вынесенное решение.

Напомним, сегодня суд оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей, сама блогер не признала себя виновной. Сама она на заседание не явилась, принимавший в нем участие Ахильгов настаивал на прекращении производства по административному делу из-за отсутствия состава преступления.

Ранее Лолита раскрыла реакцию Аллы Пугачевой на участие в скандальной вечеринке Ивлеевой.