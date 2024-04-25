Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Ивлеевой прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии

Адвокат Ахильгов: решение по делу о дискредитации армии Ивлеева обжалует

close
100%
«Настя Ивлеева»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Юристы будут обжаловать решение суда по делу блогера Анастасии Ивлеевой, которую обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России, рассказал ее адвокат Калой Ахильгов. Это намерение он в беседе с 360.ru объяснил тем, что не согласен с самим фактом возбуждения дела.

Ахильгов напомнил, что Ивлеева опубликовала посты в соцсетях, за которые ее обвиняют, 1 марта 2022 года. Закон о дискредитации армии приняли уже позже, а срок давности привлечения нарушителей по этой статье составляет три месяца, добавил он.

«Давайте тогда уже не будем опираться на нормы закона, а будем просто выносить такие решения в отношении тех, кого мы хотим привлечь», — заявил юрист, подчеркнув, что защита будет оспаривать вынесенное решение.

Напомним, сегодня суд оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей, сама блогер не признала себя виновной. Сама она на заседание не явилась, принимавший в нем участие Ахильгов настаивал на прекращении производства по административному делу из-за отсутствия состава преступления.

Ранее Лолита раскрыла реакцию Аллы Пугачевой на участие в скандальной вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами