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Одиннадцатимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ стала жительница Орла

Выставку «Россия» посетили 11 миллионов гостей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ольга Лутова из Орла, посетившая 25 апреля международную выставку-форум «Россия» вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми, стала одиннадцатимиллионным гостем экспозиции. Об этом сообщили организаторы выставки.

«Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — рассказала она.

Отмечается, что Ольга с семьей от дирекции выставки и администрации Томской области получили сертификат на четырехдневное путешествие в Томск.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила губернатора региона Владимира Мазура за такой подарок.

«Кроме того, с сегодняшнего дня наши гости могут увидеть масштабные обновления экспозиций. Приглашаем всех на выставку «Россия», — добавила она.

Как уточнили в пресс-службе выставки, во время поездки семья узнает, почему Томск называют «изумрудным», а также посетят самые красивые и знаковые места города.

«Сегодня я услышал от экскурсовода выставки, что побывать в Томске — это будто побывать в сказке. Наш город, официальная студенческая столица России, дышит наукой, культурой и сибирской стариной. Томск воспитал немало выдающихся, талантливых людей, один из которых — выпускник Томского учительского института, автор сказки «Волшебник Изумрудного города» Александр Волков», — отметил Мазур.

Кроме того, в Томске семья из Орла попробует местные угощения и сделает фото с известным 36-литровым угольным трактирным самоваром. Также для гостей проведут экскурсии по первому за Уралом сельскому парку, галерее «Аниматроник», а также на эко-фабрику «Территория тайги» и в тайные подземелья.

Также гости смогут поучаствовать в мастер классах по созданию деревянного Дровосека и по лепке изумрудных пельменей. Завершится путешествие просмотром театральной постановки Театра «2+КУ» и мастер-классом в Первом музее славянской мифологии.

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