В тульском СК установили родителей ребенка, найденного в контейнере в гаражах

Следователи нашли родителей младенца, которого обнаружили в контейнере в Туле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, ребенка родила 17-летняя девушка, отцом является ее 20-летний возлюбленный. Предварительно, мать не становилась на учет в медучреждениях.

Спустя неделю после рождения родители нашли дома обездвиженного младенца и решили отнести в гаражный кооператив в контейнере, где закопали его под снегом.

«В настоящее время с родителями младенца работают следователи СКР. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Ребенка в контейнере обнаружили в начале апреля местные жители. Они находились на территории гаражного кооператива, когда заметили пластиковый ящик. В тот момент младенец не кричал и был обездвижен.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в Омской области осудят мать, выбросившую новорожденного в мусорный контейнер.