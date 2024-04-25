«Молимся друг за друга»: супруга Германа Стерлигова опровергла его заявление о разводе

Супруга российского предпринимателя Германа Стерлигова прокомментировала его пост в соцсетях, где он назвал еретиками ее и трех своих детей, а также заявил о разводе. В разговоре с «Газетой.Ru» Алена Стерлигова заявила, что до сих пор официально состоит в браке с бизнесменом. По ее словам, в семье произошли разногласия на религиозной почве.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума», — рассказала она.

По словам Алены Стерлиговой, сейчас предприниматель не поддерживает контакт с ней, дочерью Пелагеей и сыновьями Арсением и Пантелеимоном. Он общается только с сыновьями Сергием и Михеем.

«Когда есть спорный вопрос, тем более религиозный, общаться трудно. Герман очень ревностный к этой теме. Поэтому просто каждый сейчас живет своей жизнью. Герман с Сергием и Михеем сейчас восстановили Слободу [братьев Стерлиговых], очень красивую. Арсений воюет. Полина занимается воспитанием детей, ведет большой проект на ВДНХ. Пантелеимон создал благотворительный фонд волонтерский. Так что все очень хорошо. А вот религиозные вопросы, они, наверное, в каждой семье возникают. У кого-то более острые, у кого-то менее острые», — заключила она.

До этого Герман Стерлигов в своем Telegram-канале сообщил, что лишил наследства своих детей-«еретиков» — сыновей Пантелеймона и Арсения. Предприниматель также заявил о своем разводе и назвал жену Алену и дочь Пелагею «пущеницами» и «еретичками».

Что стало причиной расставания с женой, Стерлигов не объяснил, но отметил, что каждый человек «может проклясть ереси и стать христианином».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как звезды судятся из-за имущества после развода.