В мурманском порту нашли авиабомбу весом 500 кг

В порту Мурманска при проведении земляных работ была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, опасную находку будут обезвреживать специалисты МЧС из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского торгового порта.

Опасную находку сделали рабочие, фугасная бомба была обнаружена на территории грузового района Мурманского порта 23 апреля. Все сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, работу порта пришлось частично приостановить.

25 апреля утром на место прибыли сотрудники группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга. Специалисты осмотрели место обнаружения 500 килограммовой бомбы.

«Авиабомбу погрузили в автомобиль для специальной перевозки, проводится работа по подготовке к вывозу и дальнейшей утилизации», — сообщил замначальника МЧС Мурманской области Александр Шильников.

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