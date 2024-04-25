В Тамбове в собственном доме избили бывшего зампреда облдумы Попова

В Тамбове бывшего зампреда облдумы Андрея Попова избили в собственном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, мужчину госпитализировали с тяжелой травмой головы. Каких-либо прогнозов у врачей нет.

Попов известен как один из самых известных людей в городе. Он занимался предпринимательской деятельностью, но спустя некоторое время стал депутатом областной думы. В последствии Попов стал первым зампредом.

Ранее на него уже совершали покушение, но завершить начатое человек не смог. За работу подозреваемый получил аванс. Позже самого Попова обвиняли в покушениях и связывали с криминальными структурами региона.

До этого в Томске мужчина хотел избавиться от матери, чтобы получить ее квартиру. Для этого россиянин договорился со своим знакомым, вознаграждение которому планировал выплатить частью будущего имущества. Полицейским удалось предотвратить планы мужчины.

Ранее директора московской школы осудили за организацию покушения на жену депутата.