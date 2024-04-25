Хозяйка привязанного к машине алабая из Красноярска объяснила свой поступок

Жительница Красноярска, прицепившая собаку к машине, прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам женщины, она хотела быстрее добраться до ветеринара.

«Цель у меня была, грубо говоря, успеть к ортопеду, и, честно сказать, я... Была цель, а средства я упустила», – поделилась жительница Красноярска.

После инцидента алабая направили в ветеринарную клинику под присмотром полицейских. Специалисты заметили у животного раны мягких тканей, целостность костных структур у него не нарушена.

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, животное ранее уже подвергалось жестокому обращению. Сотрудница центра дрессировки поделилась видео, на котором внук женщины бьет собаку.

На ситуацию правоохранители обратили внимание после другого видео. На нем заметно, как женщина привязала алабая к машине, после чего автомобиль стал двигаться, в том числе и по дороге с оживленным движением. По словам россиянки, она хотела отвезти питомца к ветеринару, но он отказался запрыгивать в багажник.

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