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Зарему Мусаеву госпитализировали

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева Зарему Мусаеву госпитализировали

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Супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву госпитализировали. Об этом в Telegram-канале написал ее сын Абубакар Янгулбаев.

«Мне сообщили, что состояние мамы резко ухудшилось и она не может теперь передвигаться даже на костылях», — написал он.

По ее словам, ее везут в больницу. Других подробностей на данный момент пока не сообщается.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В январе 2022 года женщину забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Доставленная в Грозный Мусаева якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил женщине наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца. 19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

Ранее Верховный суд Чечни отправил на пересмотр отказ выпустить Зарему Мусаеву по УДО.

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