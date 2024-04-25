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Туроператоры назвали самый популярный у россиян регион для отдыха в мае

Вице-президент АТОР Ромашкин: лидером для отдыха в мае стал Краснодарский край

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

На предстоящих длинных выходных большинство россиян запланировали поездки не в другую страну, а по российским регионам. Абсолютным лидером по количеству туристов, забронировавших отдых в начале мая, стал Краснодарский край, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«На втором месте по популярности находятся кавказские минеральные воды — особенно, Кисловодск», — рассказал Ромашкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Далее, по его словам, следуют Москва и Петербург, а пятое место разделили Подмосковье и Крым.

Россиян ожидают два периода длинных выходных – приуроченных к 1 мая и к 9 мая. Большинство при этом – порядка 70% – запланировали поездки на первые числа – в период с 28 апреля по 1 мая, отметил вице-президент АТОР.

Что касается стоимости поездок, то в среднем она выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщил Ромашкин. Причем речь идет именно об авиаперелетах и отелях, поэтому, по его словам, многие жители предпочитают путешествовать на своем автомобиле, экономя при этом десятки тысяч рублей.

В качестве примера Ромашкин привел отдых в Сочи – так, сегодня перелет в этот город в среднем обходится в 25 тыс. рублей на человека, и если летит семья из трех человек, то сумма возрастает до 75 тыс. рублей.

«Должен сказать, что, когда складывается подобная ситуация, для туристического рынка это становится очень плохим сигналом. Надо что-то предпринимать!», — констатировал эксперт.

Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, в путешествие по стране на майских праздниках отправятся порядка 3 млн россиян. Из них 800-900 тыс. воспользуются услугами туроператоров.

Синоптик ранее рассказал, какая погода ожидает россиян на майских праздниках.

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