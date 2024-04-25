Во Владикавказе участковый не смог остановить драку глухих, не услышавших его замечания

Во Владикавказе сотрудник полиции пострадал, разнимая драку глухих россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Потасовка между двумя местными жителями произошла напротив участкового пункта полиции, и двое правоохранителей вмешались в конфликт. Они сделали дерущимся замечание, но те оказались глухими и не смогли отреагировать на него. Тогда стражи порядка попытались разнять хулиганов. Пытаясь остановить рукоприкладство, сотрудник полиции пропустил два удара и получил разбитую бровь и ушиб челюсти.

Позднее выяснилось, что драка между мужчинами случилась после того, как один из них перестал платить по кредиту, который сам оформил на товарища. В результате участник потасовки, попавший кулаком в лицо полицейскому, попал под суд. Его признали виновным, но в колонию отправлять не стали и отпустили, назначив год лишения свободы условно.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.