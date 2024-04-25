Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владикавказе участковый не смог остановить драку глухих, не услышавших его замечания

Во Владикавказе полицейский пытался разнять драку глухих и получил по лицу

close
100%
Shutterstock

Во Владикавказе сотрудник полиции пострадал, разнимая драку глухих россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Потасовка между двумя местными жителями произошла напротив участкового пункта полиции, и двое правоохранителей вмешались в конфликт. Они сделали дерущимся замечание, но те оказались глухими и не смогли отреагировать на него. Тогда стражи порядка попытались разнять хулиганов. Пытаясь остановить рукоприкладство, сотрудник полиции пропустил два удара и получил разбитую бровь и ушиб челюсти.

Позднее выяснилось, что драка между мужчинами случилась после того, как один из них перестал платить по кредиту, который сам оформил на товарища. В результате участник потасовки, попавший кулаком в лицо полицейскому, попал под суд. Его признали виновным, но в колонию отправлять не стали и отпустили, назначив год лишения свободы условно.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами