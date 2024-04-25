В Улан-Удэ россиянина задержали за стрельбу и за то, что ранил мужчину около клуба

Жителя Улан-Удэ задержали после стрельбы на улицах города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Сахьяновой. Во время ссоры один из участников получил ранение из травматического оружия.

Правоохранители оперативно прибыли на место и вскоре задержали 40-летнего мужчину. На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и то, по какой причине подозреваемый открыл стрельбу.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим. О каких преступлениях идет речь, не сообщается.

По данным РИА Новости, до этого в социальных сетях появилось видео. На нем заметно, как мужчины на фоне звуков выстрелов бегут по улице, один из них падает на асфальт. Ролик был снят на видеорегистратор машины, стоявшей около местного ночного клуба.

Ранее в Петербурге подросток принес пистолет в школу и стрелял по стенам.