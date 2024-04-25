Мошенница «сняла порчу» с 90-летней пенсионерки за 600 тыс. рублей

В Самаре правоохранители задержали женщину, которая под предлогом снятия «порчи» выманила у 90-летней пенсионерки все сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 90-летняя жительница Самары, женщина сообщила, что в начале апреля к ней на улице подошла незнакомка. Аферистка сообщила пенсионерке, что она врач районной больницы и целитель, и сообщила, что на россиянку наложили «порчу».

Доверчивая пожилая женщина отдала «целительнице» все накопления в сумме 600 тысяч рублей. Задержать мошенницу удалось спустя несколько недель, она пыталась покинуть Самару и уехать в Йошкар-Олу. Подозреваемая признала свою вину, при личном досмотре у нее была обнаружена часть денег, похищенных у 90-летней пенсионерки. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Липецкой области пенсионерка отдала целительницам на улице 770 тыс. рублей. Две женщины сообщили пожилой липчанке, что источником всех проблем являются ее сбережения, которые было необходимо подвергнуть ритуалу очищения. Пенсионерка доверилась незнакомкам. Вместе с ними она дошла до банкомата и сняла с карточки деньги. По подозрению в краже правоохранительные органы задержали двух 45-летних женщин, приехавших в Липецк из Волгограда. Злоумышленницы не успели потратить украденное и деньги изъяли для передачи владелице.

Ранее россиянка под видом целителя пообещала вылечить инвалида и украла у него 680 тыс. рублей.