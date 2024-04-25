Apple обвинили в производстве товаров из «незаконно добываемых» ископаемых

Власти Демократической Республики Конго обвинили американскую компанию Apple в использовании «незаконно добываемых» полезных ископаемых для производства своих товаров. Об этом пишет AFP со ссылкой соответствующие документы, передает РИА Новости.

По информации журналистов, Киншаса на текущей неделе направила двум филиалам корпорации официальные досудебные уведомления. Речь идет об отделениях Apple, работающих на территории Франции. Аналогичное письмо получила и материнская компания.

«Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека», — говорится в материале.

В публикации приводятся комментарии адвокатов, которые заявили о вывозе полезных ископаемых из Демократической Республики Конго в Руанду. Юристы уточнили, что здесь нарушители занимаются легализацией этих ресурсов.

Американская компания Apple была основана в 1976 году. Корпорация специализируется на производстве смартфонов, персональных и планшетных компьютеров, а также «умных» часов. Более того, сотрудники организации занимаются разработкой программного обеспечения для перечисленных устройств.

Ранее Apple потеряла долю на одном из крупнейших рынков смартфонов в мире.