Совфед предложит кабмину меры по улучшению ситуации с демографией

Члены Совета Федерации намерены после заседания Совета законодателей направить на рассмотрение кабмина рекомендации по улучшению ситуации с демографией в РФ. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

По словам председателя верхней палаты парламента, не так давно Совфед проводил слушания по демографии, по итогам которых были выработаны советы, направленные правительству.

«И по итогам Совета законодателей, уже после диалога Совета с субъектами федерации мы также направим дополнительные предложения», — сказала Матвиенко, уточнив, что без общения с региональными властями проводить эффективную политику не представляется возможным.

Заседание Совета законодателей состоится 25-26 апреля в Санкт-Петербурге. Его участники обсудят повышение рождаемости и поддержку семей с детьми в России.

1 марта первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что России нужна стратегия демографической безопасности. По его мнению, именно Совет безопасности должен поставить четкий ориентир в достижении определенного коэффициента рождаемости каждый год.

Ранее стало известно, что Индия заняла первое место в мире по численности населения.