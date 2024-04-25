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Матвиенко: в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей

Матвиенко: нужны дополнительные меры стимулирования рождаемости

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка», — сказала она.

По ее словам, «это должно стать престижным, это должно стать модным».

«И здесь надо всем нам вместе поработать», — подчеркнула она.

Она отметила, что роль в развитии в обществе такой «ценностной мотивации» должны сыграть также СМИ.

Накануне сообщалсь, что правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документом предлагается продлить до конца 2030 года норму, согласно которой россиянам при рождении третьего и более детей предоставляется выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечных жилищных кредитов.

Ранее в Госдуме предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих.

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