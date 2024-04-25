Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу

Морской пассажирский транспорт возобновил работу после временной приостановки. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, опубликованном в Telegram.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в сообщении.

В дирекции писали, что на время остановки, которая была объявлена примерно за 40 минут до этого, «организована работа компенсационного маршрута».

Параллельно с этим водителей предупредили о временном закрытии движения средств транспорта по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту, а также на досмотре, попросили следовать указаниям сотрудников охраны.

21 апреля экипаж одного из российских военных кораблей, находившегося на Северной стороне города Севастополя, отбил атаку противокорабельной ракеты. Снаряд был успешно уничтожен, но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

Ранее в небе над акваторией Черного моря заметили американский дрон.