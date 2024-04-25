Сын отрезал матери руку ради доступа к ее банковскому счету

Житель Бразилии напал с ножом на собственную мать, чтобы заставить женщину отдать ему накопления, хранившиеся на счете в банке. Об этом сообщает Metro.

21-летний житель Бразилии решил ограбить мать и напал на нее с ножом. Молодой человек отрезал 58-летней женщине руку и скрылся. Сандру Марию дус Сантос нашли на следующее утро соседи, спасти ее не удалось, злоумышленника задержали.

Молодой мужчина путался в показаниях и сначала заявил, что хотел избавиться от матери, для получения доступа к ее банковским счетам, поэтому отрезал ей руку, чтобы сохранить отпечатки пальцев. Однако впоследствии он заявил, что пожилая женщина проводила над ним ритуал черной магии, за который он отомстил. С подозреваемым будут работать психиатры.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области девушка напала на приемную мать с гантелью. 17-летняя девушка проживала у приемной матери, так как биологическая отбывала наказание за тяжкое преступление. После освобождения женщина стала звать родную дочь к себе, но воспитывавшая подростка россиянка отказывалась ее отпускать. Девушка напала на приемную мать и избила гантелью.

Ранее москвич напал с ножом на своих мать и бабушку.