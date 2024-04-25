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Уровень воды в Ишиме в Абатском районе Тюменской области вырос на 202 см

Администрация Абатского района: уровень воды в Ишиме вырос за сутки на 202 см

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Уровень воды в Ишиме в Абатском районе Тюменской области за сутки вырос на 202 см. Об этом администрация района сообщила на своей странице во Вконтакте.

«Уровень воды р. Ишим на 25.04.2024 — 1 121 см (+202) за сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Абатского муниципального района подтоплены семь участков автодороги регионального значения. В районе села Ощепково подтоплен низководный мост, в связи с чем нет прямого сообщения с тремя населенными пунктами — село Назарово, деревня Юрга, деревня Черемшанка.

До этого МЧС России сообщало, что в Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога ТюменьОмск.

Сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв. В районе дамбы организовано реверсивное движение, дорога открыта для проезда.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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