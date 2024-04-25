Обвиняемому в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» запросили 7,5 года тюрьмы

Сторона обвинения потребовала у Хамовнического суда Москвы отправить помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна в колонию на 7,5 года по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Григоряна Алексея Цаплина.

«В ходе судебных прений сторон прокурор попросил районный суд назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — сказал юрист.

По его словам, последнее слово Григоряна заслушают 14 мая, а приговор ему вынесут 16 или 17 числа.

Карена Григоряна задержали в Астрахани 5 октября 2022 года. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Сообщалось, что Карен Григорян владел Telegram-каналами, среди которых «Компромат», «Политбюро», «Астрахань today» и «Блокнот Астрахань». Социальные сети администрировали родственники подозреваемого.

По предварительной информации, группа злоумышленников публиковала в Telegram-каналах компромат. За удаление публикаций они требовали с потерпевших деньги от 350 тыс. руб. до нескольких миллионов. Всего им удалось заполучить более 3,8 млн руб.

Ранее в Москве арестовали членов банды из Белгородской области, занимавшихся вымогательством.