Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемому в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» запросили 7,5 года тюрьмы

Прокурор потребовал назначить 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Сторона обвинения потребовала у Хамовнического суда Москвы отправить помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна в колонию на 7,5 года по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Григоряна Алексея Цаплина.

«В ходе судебных прений сторон прокурор попросил районный суд назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — сказал юрист.

По его словам, последнее слово Григоряна заслушают 14 мая, а приговор ему вынесут 16 или 17 числа.

Карена Григоряна задержали в Астрахани 5 октября 2022 года. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Сообщалось, что Карен Григорян владел Telegram-каналами, среди которых «Компромат», «Политбюро», «Астрахань today» и «Блокнот Астрахань». Социальные сети администрировали родственники подозреваемого.

По предварительной информации, группа злоумышленников публиковала в Telegram-каналах компромат. За удаление публикаций они требовали с потерпевших деньги от 350 тыс. руб. до нескольких миллионов. Всего им удалось заполучить более 3,8 млн руб.

Ранее в Москве арестовали членов банды из Белгородской области, занимавшихся вымогательством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами