В четверг в Москве воздух прогреется до 22 градусов

В четверг, 25 апреля, воздух в Москве прогреется до 20-22°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 10°С.

В Подмосковье разброс значений температуры будет чуть выше: от плюс 17 до плюс 22°С. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8°С.

25 апреля сообщалось, что до конца недели в парках Подмосковья завершат обработку от клещей. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, на сегодняшний день обработано уже 54% территории.

После проведения обработки в парках будут установлены информационные таблички.

Несмотря на проведенные мероприятия, жителей региона просят быть внимательными во время прогулок на природе. Важно использовать разрешенные средства от клещей, не заходить в густые заросли низкорослого кустарника.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян на майских праздниках.