Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У тюменского села Абатское предотвращен прорыв дамбы

МЧС: у села Абатское предотвращен прорыв дамбы на дороге Тюмень — Омск

close
100%
«Ишим пере Подслушано»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

В Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Во время совместного патрулирования сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв.

«На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается», — говорится в публикации.

В районе дамбы организовано реверсивное движение, дорога открыта для проезда.

24 апреля жителей Тюменской области предупредили о второй волне паводка. В зону затопления попали 34 населенных пункта и 110 СНТ. Вода зашла в более 2 тыс. жилых и почти 3,5 тыс. дачных домов.

В тот же день стало известно, что от большой земли в Тюменской области отрезаны девять населенных пунктов.

Ранее уровень воды в реке Ишим в районе Абатского превысил критическую отметку.

Все новости на тему:
Паводок в Тюменской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами