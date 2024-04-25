У тюменского села Абатское предотвращен прорыв дамбы

В Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Во время совместного патрулирования сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв.

«На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается», — говорится в публикации.

В районе дамбы организовано реверсивное движение, дорога открыта для проезда.

24 апреля жителей Тюменской области предупредили о второй волне паводка. В зону затопления попали 34 населенных пункта и 110 СНТ. Вода зашла в более 2 тыс. жилых и почти 3,5 тыс. дачных домов.

В тот же день стало известно, что от большой земли в Тюменской области отрезаны девять населенных пунктов.

Ранее уровень воды в реке Ишим в районе Абатского превысил критическую отметку.