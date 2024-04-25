Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова правоохранительные органы проверят деятельность его экс-супруги предпринимательницы Светланы Захаровой. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника издания в правоохранительных органах, через предпринимательницу оформлялись подряды, а развод супругов был, скорее, фикцией.

В материале, посвященном родственникам бывшего замминистра обороны, «Лента.ру» сообщает, что Светлана Захарова, согласно последней опубликованной декларации, зарабатывала 55 млн рублей в год. С Тимуром Ивановым она развелась в 2022 году. Захарова — гражданка Израиля, что позволяло ей беспрепятственно передвигаться по миру в условиях антироссийских санкций.

Предпринимательница известна любовью к дорогим курортам и вечеринкам. Ей принадлежат три роскошных автомобиля — Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также мотоцикл Harley-Davidson.

23 апреля о задержании экс-замминистра Иванова по подозрению в получение взятки сообщил Следственный комитет России. 24 апреля суд арестовал чиновника на два месяца.

Сообщалось, что силовики оценили сумму взятки Иванову в 1 млрд рублей.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности морального и физического состояния Тимура Иванова в СИЗО.