До конца недели в парках Подмосковья завершат обработку от клещей

В парках Московской области проводится активная обработка от клещей. Комплекс мероприятий по уничтожению этих паразитов осуществляется в местах массового отдыха жителей. Об этом пишет Regions.ru.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, на сегодняшний день обработано уже 54% территории и планируется достичь 100% к 26 апреля. Из-за дождей все ждали сухую погоду, но сейчас все муниципалитеты активно участвуют в этом процессе.

Глава ведомства отметил, что после проведения обработки в парках будут установлены информационные таблички.

Несмотря на проведенные мероприятия, жителей региона просят быть внимательными во время прогулок на природе. Важно использовать разрешенные средства от клещей, не заходить в густые заросли низкорослого кустарника.

Также следует избегать срывания веток во время прогулок по лесу, чтобы не привлечь к себе внимание клещей.

До этого врач-инфекционист заявил, что лучший способ защиты от клещей — недопущение их попадания на тело. При посещении мест обитания этих насекомых необходимо использовать репелленты.

Ранее были названы любимые места клещей на теле человека.