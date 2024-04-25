20-летнему жителю Мордовии дали 15 лет тюрьмы за поджог подстанции

20-летний житель Мордовии был признан виновным в теракте и государственной измене Центральным окружным военным судом. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на УФСБ по республике.

В 2022 году молодой человек поджег железнодорожную подстанцию по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его через мессенджер. Осужденный признал свою вину, и суд вынес решение о приговоре к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а затем будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта. По данным следствия, задержанный через интернет связался с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в России. Кураторы попросили его снять на видео здание военного комиссариата. Мужчина сделал это и передал данные организаторам. После этого он забрал из тайника взрывчатые вещества. Подозреваемый собирался отправиться в город Стародуб Брянской области, чтобы получить дальнейшие указания и устроить теракт.

Ранее в суд поступила жалоба на приговор Дарьи Треповой.