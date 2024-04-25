Врач предостерегла от самых популярных ошибок при уходе за кожей

Многие привычки по уходу за кожей тянутся из далекого прошлого, хотя в 21 веке их давно уже пора оставить за бортом. О самых популярных таких ошибках «Газете.Ru» рассказала Ирина Марченко, дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная».

Первая ошибка — частое использование скрабов.

«Несмотря на то, что полки магазинов косметики переполнены скрабами на любой вкус и цвет — это совсем не то, что нужно нашей коже. Да, скраб делает кожу более гладкой и мягкой только на первый взгляд, при этом абразивные частицы оставляют на коже микротравмы, что может способствовать проникновению инфекционных агентов и развитию воспалительного процесса», — объяснила она.

По этому принципу необходимо сократить использование мочалок.

«В целом, суть такая же, как и со скрабами, только у мочалок есть еще один существенный минус — это накапливание частиц эпидермиса. После купания на мочалке остаются невидимые глазу чешуйки кожи, которые, в свою очередь, являются прекрасным субстратом для развития жизни микроорганизмов из-за постоянного пребывания в теплой и влажной среде (в ванной комнате)», — добавила эксперт.

По словам врача, не стоит пренебрегать очищением кистей для макияжа и спонжей. Несмотря на то, что кистями для макияжа может пользоваться только один человек, им все равно время от времени требуется обработка специальными дезинфицирующими растворами. Это поможет избежать непредвиденных высыпаний.

«Четвертая привычка — ночной сон в косметике. Остатки макияжа задерживают кожное сало, делая его более густым, что приводит к закупориванию пор, гиперкератозу (утолщению рогового слоя эпидермиса) а значит, к большему количеству комедонов (черных точек) и воспалительных элементов. Кроме того, из-за отсутствия демакияжа нарушается водный баланс, что приводит к тому, что кожа на утро выглядит уставшей, обезвоженной и тусклой, а в более длительной перспективе также приводит и к ранним признакам старения», — предупредила специалист.

Пятая ошибка — использование активных компонентов без использования солнцезащитных средств.

«Активные компоненты по типу кислот, антиоксидантов, ретинола в составе косметических средств без использования солнцезащитных средств в летний период могут принести гораздо более ощутимый вред, чем пользу. Связано это с тем, что данные вещества усиливают чувствительность кожи к солнечному излучению, тем самым повышая риск ожогов, появления стойких пигментных пятен и морщин», — подчеркнула Марченко.

Наконец, шестая ошибка — маски для лица из подручных средств.

«Буквально 30 лет назад не было такого изобилия косметических средств для кожи лица и тела. Сегодня же мы наблюдаем великое множество магазинов косметики, а также товаров на любой вкус. Более того, на сегодняшний день уходовые средства можно приобрести в любой аптеке. Однако до сих пор остается предубеждение, что маски для лица, сделанные своими руками из подручных средств — это отличная альтернатива тем средствам, которые проходили испытания не один год. Огуречные, клубничные, яичные маски — можно перечислять бесконечно. Не стоит забывать про обработку овощей и фруктов от насекомых химическими веществами. Вместо wow-эффекта на выходе чаще всего мы получаем аллергические и простые контактные дерматиты — воспалительная реакция кожи в ответ на контакт с импровизированной маской для лица», — резюмировала врач.

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