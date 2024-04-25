Стало известно, на что россияне предпочитают жертвовать на благотворительность

Около половины — 45% — россиян делают пожертвования в благотворительные фонды. Еще примерно у стольких же на желание делать добро оказывает влияние настроение. Это показало исследование благотворительной организации «Красный Крест» и компании Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, по статистике, участие в благотворительности принимает большинство (88%) респондентов. Среди причин, по которым они это делают: желание помогать нуждающимся (59%), стремление изменить мир к лучшему (17%), ощущение счастья (12%), общественное признание и тяга таким образом ответить на когда-то сделанное этим людям добро (по 1,3%).

45% опрошенных из числа благотворителей регулярно что-либо жертвуют. Почти столько же (42%) делают это по настроению. Еще 8% — раз в полгода, 5% — раз в год.

14% считают, что на благотворительность нужно отдавать 1-2% от своего дохода. 9% — 3-5%, столько же — 7-10%. Большинство же (67%) уверено, что сумма должна зависеть от того, сколько жертвователь зарабатывает.

При этом в том, что нуждающимся нужно помогать деньгами убеждены 20%. А 4% готовы подсобить одеждой и другими вещами. Еще 1% — работой. Большинство (75%) полагает, что помощь можно оказывать так, как можешь и хочешь.

72% согласилось бы в качестве жертвователя ежемесячно перечислять в благотворительный фонд N-ную сумму денег, 10% — организовывать сбор необходимых вещей, 7 % — помогать на пункте раздачи бесплатной еды, 3% — подыскать нуждающемуся работу.

К слову, 17% считает, что помогать в первую очередь нужно бездомным животным в приютах, 8% — детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями развития или сиротам, 8% — больным людям вне зависимости от пола и возраста, 7% — пожилым, 1% — пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Большинству же (49%) не важно, кому оказывать поддержку, главное делать это.

12% участие в благотворительности не принимают. Чаще всего потому, что не доверяют занимающимся ею фондам и организациям (8%), а также не знают или не понимают, как это правильно делать (4%) и не располагают временем или лишними средствами (по 1%).

Половина респондентов (53%) считает, что благотворительные фонды должны регулярно отчитываться о получении средств. Еще трети (32%) не хватает информации о достижениях соответствующих организаций. 13% убеждены: благодетель, прежде чем начать ему жертвовать, должен сперва доказать свою пользу, например, помочь кому-то из родственников или близких опрошенных. А 3% важно, чтобы благотворительный фонд или организацию представлял известный человек.

Ранее россияне рассказали, почему они помогают нуждающимся.