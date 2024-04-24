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Российские полицейские накрыли канал нелегальной миграции в Омске

В Омске задержали преподавателей, помогавших сдать 65 мигрантам экзамены

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Прес-служба УМВД России по Омской области

В Омске полицейские пресекли канал незаконной миграции, задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

По предварительным данным, задержанные — преподаватели частной организации дополнительного профессионального образования — принимали экзамены у иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, по результатам которых приезжие получали сертификаты. Их в свою очередь мигранты использовали для оформления патента на работу и получения разрешения на нахождение на территории РФ.

Во время экзаменов педагоги помогали иностранным гражданам. Чтобы те лучше стали часть испытания, где проверяют владение устной речью, преподаватели разместили на штативе лист А4, на котором был напечатана транскрипция русских слов на национальном языке экзаменующегося. Также во время письменной части тестирования экзаменаторы жестами подсказывали верные варианты ответов.

Подобным образом подозреваемые помогли успешно пройти тестирование 65 иностранцам. За оказанную услугу мигранты платили по четыре тысячи рублей.

В отношении двух жителей Омска возбуждено дело по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого по делу о нелегальной миграции.

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