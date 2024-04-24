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Российский военный несколько раз уклонился от мобилизации и получил срок

Подполковник из Тюмени уклонился от службы на СВО и получил три года колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН уклонился от мобилизации и получил срок. Об этом сообщает издание «72.ru».

По данным СМИ, мужчину мобилизовали как лейтенанта запаса в октябре 2022 года, но мужчина не явился в войсковую часть ДНР. В октябре 2023 года сотрудники военкомата начали его розыск.

Мужчина сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать на СВО, но он этого не сделал. В это же время военный обращался за медицинской помощью в поликлинику и в больницу. Врач рекомендовал ему амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, однако мужчина остался дома с семьей. В это время он выполнял указания по лечению, полученные от врача.

Суд признал нарушителя виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Сибиряк будет три года отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее военный из Хакасии оставил службу и стал фигурантом уголовного дела.

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