В Тамбове местного жителя задержали за намерение подорвать энергообъект

Житель Тамбова задержан по подозрению в том, что планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Тамбовской области.

Отмечается, что для этого мужчина приобрел различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий Тамбова.

Подчеркивается, что после этого он планировал выехать за пределы Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что сотрудники УФСБ Республики Ингушетия совместно с региональным Центром противодействия экстремизму МВД задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма. По предварительным данным, злоумышленник оставил комментарии под несколькими публикациями, в которых, по заключению эксперта, публично оправдывал терроризм, а также деятельность незаконных формирований на территории Чечни.

Ранее СК обыскал квартиру блогера-феминистки, обвиняемой в оправдании терроризма.