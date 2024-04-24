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В Тамбове местного жителя задержали за намерение подорвать энергообъект

ФСБ: житель Тамбова задержан за намерение подорвать энергообъект

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Тамбова задержан по подозрению в том, что планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Тамбовской области.

Отмечается, что для этого мужчина приобрел различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий Тамбова.

Подчеркивается, что после этого он планировал выехать за пределы Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что сотрудники УФСБ Республики Ингушетия совместно с региональным Центром противодействия экстремизму МВД задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма. По предварительным данным, злоумышленник оставил комментарии под несколькими публикациями, в которых, по заключению эксперта, публично оправдывал терроризм, а также деятельность незаконных формирований на территории Чечни.

Ранее СК обыскал квартиру блогера-феминистки, обвиняемой в оправдании терроризма.

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