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Семья из Канады получила тело россиянина вместо погибшего на Кубе родственника

CTV: члены семьи погибшего на Кубе канадца получили вместо него тело россиянина

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Depositphotos

Семья из канадского города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. Об этом сообщил местный телеканал CTV News.

В материале отмечается, что в марте текущего года 68-летний Фарадж Джарджур умер от сердечного приступа во время отпуска в кубинском городе Варадеро. После этого его супруга и дети вернулись в родную страну, при этом тело мужчины должны были транспортировать в Канаду чуть позже.

Через несколько недель членов семьи оповестили о прибытии тела в город Лаваль. Однако, когда люди пришли на опознание и открыли гроб, в нем оказалось тело неизвестного им человека на 20 лет моложе.

«Это было не тело моего отца. Это был другой человек, который не был похож на моего отца», — рассказала дочь Фараджа Джарджура.

При этом журналисты выяснили, что родственники погибшего мужчины заплатили $10 тыс. за транспортировку тела. Но из-за ошибки профильных служб они не знают, где теперь находится дорогой им человек.

Впоследствии консульство РФ в Канаде установило, что тело принадлежит российскому гражданину. Соответствующую информацию распространил телеканал BBC, но другие подробности о личности гражданина РФ пока не раскрываются.

Журналисты добавили, что сейчас семья Фараджа Джарджура пытается добиться ответов о произошедшем от официальных лиц.

Ранее президент Кубы сообщил о смерти одного из сыновей революционера Эрнесто Че Гевары.

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