Семья из Канады получила тело россиянина вместо погибшего на Кубе родственника

Семья из канадского города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. Об этом сообщил местный телеканал CTV News.

В материале отмечается, что в марте текущего года 68-летний Фарадж Джарджур умер от сердечного приступа во время отпуска в кубинском городе Варадеро. После этого его супруга и дети вернулись в родную страну, при этом тело мужчины должны были транспортировать в Канаду чуть позже.

Через несколько недель членов семьи оповестили о прибытии тела в город Лаваль. Однако, когда люди пришли на опознание и открыли гроб, в нем оказалось тело неизвестного им человека на 20 лет моложе.

«Это было не тело моего отца. Это был другой человек, который не был похож на моего отца», — рассказала дочь Фараджа Джарджура.

При этом журналисты выяснили, что родственники погибшего мужчины заплатили $10 тыс. за транспортировку тела. Но из-за ошибки профильных служб они не знают, где теперь находится дорогой им человек.

Впоследствии консульство РФ в Канаде установило, что тело принадлежит российскому гражданину. Соответствующую информацию распространил телеканал BBC, но другие подробности о личности гражданина РФ пока не раскрываются.

Журналисты добавили, что сейчас семья Фараджа Джарджура пытается добиться ответов о произошедшем от официальных лиц.

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