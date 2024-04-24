В Херсонской области отменили ракетную опасность

Руководство Херсонской области отменило режим ракетной опасности, объявленный на территории региона вечером 24 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.

«Отбой ракетной опасности в Херсонской области», — говорится в заявлении.

Публикация появилась в 17:38 мск. При этом ракетная опасность на территории региона была объявлена в 17:26 мск.

23 апреля жителей Херсонской области также предупредили о возможных ракетных ударах. В связи с оперативной обстановкой на территории региона на одном из пропускных пунктов, расположенных на границе между Херсонской областью и Республикой Крым, было приостановлено движение транспортных средств. Ограничения коснулись контрольно-пропускного пункта (КПП) «Джанкой».

За день до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в административном центре региона запущена сирена ракетной опасности. Аналогичная ситуация произошла в Белгородском районе. О том, что угроза миновала, глава областной администрации заявил уже ночью.

Ранее украинский дрон атаковал движущийся грузовик в Белгородской области.