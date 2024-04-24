Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка продала жилье и отдала мошенникам 12 млн рублей после обвинения в поддержке ВСУ

В Биробиджане женщина продала квартиру и отдала мошенникам около 12 млн рублей

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Биробиджана отдала мошенникам более 11 миллионов рублей, чтобы ее не обвинили в поддержке ВСУ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, ей позвонил начальник и сообщил, что вскоре с ней свяжутся правоохранители, но об этом разговоре она никому не должна говорить.

Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и рассказал, что от ее имени на счет ВСУ поступили 1,2 млн рублей. Если женщина не сможет доказать свою невиновность, ей придется отвечать за эти действия. После этого с ней связывались «сотрудники банка» и уточняли информацию о накоплениях. Позже ей сказали, что нужно снять все средства и перевести на безопасный счет. В результате женщина отдала миллион рублей.

Через месяц мошенники снова вышли на связь и заявили, что данные россиянки якобы попали к мошенникам, которые оформили на нее кредиты. Женщина оформила займы, средства перевела мошенникам. Им она также отдала деньги, полученные от продажи квартиры якобы по фиктивной сделке.

«В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге пенсионер взял несколько кредитов и отдал мошенникам 9,7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами