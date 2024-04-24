Россиянка продала жилье и отдала мошенникам 12 млн рублей после обвинения в поддержке ВСУ

Жительница Биробиджана отдала мошенникам более 11 миллионов рублей, чтобы ее не обвинили в поддержке ВСУ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, ей позвонил начальник и сообщил, что вскоре с ней свяжутся правоохранители, но об этом разговоре она никому не должна говорить.

Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и рассказал, что от ее имени на счет ВСУ поступили 1,2 млн рублей. Если женщина не сможет доказать свою невиновность, ей придется отвечать за эти действия. После этого с ней связывались «сотрудники банка» и уточняли информацию о накоплениях. Позже ей сказали, что нужно снять все средства и перевести на безопасный счет. В результате женщина отдала миллион рублей.

Через месяц мошенники снова вышли на связь и заявили, что данные россиянки якобы попали к мошенникам, которые оформили на нее кредиты. Женщина оформила займы, средства перевела мошенникам. Им она также отдала деньги, полученные от продажи квартиры якобы по фиктивной сделке.

«В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге пенсионер взял несколько кредитов и отдал мошенникам 9,7 млн рублей.