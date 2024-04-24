Писатель Иванов воссоздал историю российского речного флота в новой книге

В России вышла новая книга Алексея Иванова «Речфлот» об истории речного флота Российской империи и Советского Союза. Автор работал над ней несколько лет.

Как рассказал писатель, книга делится на 15 глав. 11 из них посвящены периодам развития речного флота в хронологическом порядке. Каждая глава, по его словам, состоит из малых частей. Первая — обзор периода в целом. Остальные рассказывают наиболее важные сюжеты этого периода.

«Речфлот» — книга, которую я должен был написать, если, так сказать, сохранил себя в себе. Я ведь с детства был связан с речным флотом, мои родители — инженеры-судостроители. Я жил в миллионном промышленном городе, но в отдаленном районе при затоне. <...> Даже трудовую практику, обязательную в СССР, я отработал на буксире судовым плотником», — рассказал Иванов.

Подробности о книге писатель рассказал в большом интервью проекту «Сноб».

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