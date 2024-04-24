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В Обнинске мужчины напали на бойца СВО, избили и похитили вместе с его машиной

В Калужской области задержали мужчин, похитивших участника СВО

Жителей Калужской области подозревают в нападении на бойца СВО. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Обнинске. По версии правоохранителей, предполагаемые злоумышленники напали на бойца и избили его, после чего похитили машину и заперли похищенного в багажнике машины.

«Он смог освободиться и обратиться за помощью в полицию», – сообщается в публикации.

Специалисты оперативно опросили очевидцев и установили личности мужчин. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Задержанных передали следователям для дальнейших мероприятий. Всех подозреваемых заключили под стражу.

До этого в Петербурге мужчина удерживал девушку в своем доме. Он пригласил россиянку к себе, где они выпивали спиртные напитки. Спустя некоторое время новый знакомый заявил, что он сотрудник спецслужб и изнасиловал гостью несколько раз. В последствии он заявил, что отвезет ее домой только когда посчитает нужным. Пленница сбежала только спустя трое суток.

Ранее в Волгограде неизвестные избили и увезли молодого человека в неизвестном направлении.

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